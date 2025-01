F1 : Nouveau pilote, Red Bull annonce «un chiot» pour affronter Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour 2025, Red Bull a attendu le plus longtemps possible pour annoncer le coéquipier de Max Verstappen. C'est finalement Liam Lawson qui a été choisi, mais le pilote néo-zélandais est déjà sous pression. Helmut Marko, conseiller de Red Bull et en charge des pilotes de l'équipe, assure effectivement qu'il n'offre «aucune protection au ’chiot’ qu’est Lawson».

En toute fin d'année, Red Bull a officialisé le départ de Sergio Pérez qui sortait d'une nouvelle saison très décevante. Pour le remplacer, de nombreuses pistes ont circulé, à l'image de celles menant à Yuki Tsunoda ou encore Franco Colapinto. C'est finalement Liam Lawson qui a été choisi pour épauler Max Verstappen. Un choix parfaitement assumé par Helmut Marko. Mais comme à son habitude, il n'hésite pas à mettre la pression sur son nouveau pilote.

Marko et le «chiot» Lawson

Dans une interview accordée à Sport Bild, Helmut Marko a ainsi assuré qu'il n'offrait « aucune protection au chiot qu’est Lawson ». Le conseiller de Redl Bull, également responsable de la filière des jeunes pilotes, précise ce qu'il attend précisément de Liam Lawson face à Max Verstappen : « Il n’a peut-être participé qu’à onze Grands Prix pour Racing Bulls mais maintenant il est assis dans une Red Bull. Nous ne nous attendons pas à des victoires, mais il devrait marquer des points régulièrement et être plus proche de Max que Checo. 0,2 à 0,3 seconde par tour serait une fenêtre satisfaisante pour l’écart attendu ».

«Cela m’a vraiment aidé à me préparer pour la Formule 1»

Liam Lawson est donc clairement sous pression. Mais le Néo-Zélandais, qui fait partie de la filière Red Bull depuis plusieurs années, connaît parfaitement les méthodes d'Helmut Marko, assure que cela lui a permis d'être prêt pour la F1. « Les appels téléphoniques d’Helmut à 7 heures du matin, qui mettent la pression. La menace de perdre sa carrière à 16 ans, si on n’est pas performant lors de la prochaine course - cela m’a vraiment aidé à me préparer pour la Formule 1 », lance le nouveau pilote Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.