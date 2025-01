F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a passé un coup de fil inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les fans de Ferrari attendaient ce moment avec impatience, c’est désormais bel et bien une réalité. En effet, Lewis Hamilton est dorénavant au volant d’une Scuderia et ses premiers tours avec sa nouvelle écurie ont fait sensation. Alors qu’on pensait que le Britannique allait terminer sa carrière chez Mercedes, il a finalement décidé de relever un ultime défi. Et avant de débarquer chez Ferrari, Hamilton aurait passé quelques coups de fil auxquels on ne s'attendait pas forcément.

Il y a près d’un an maintenant, la Formule 1 connaissait un véritable tremblement de terre. La raison ? L’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Avant même le début de la saison 2024, le futur départ du Britannique de chez Mercedes avait ainsi été officialisé. Hamilton a donc effectué sa Last Dance avec l’écurie allemande et le voilà désormais au sein de la Scuderia, faisant ainsi équipe avec Charles Leclerc. Une arrivée chez Ferrari que Lewis Hamilton a tenu à préparer de la meilleure des manières.

Hamilton a appelé Vettel !

Sebastian Vettel connait bien Ferrari et c’est visiblement l’Allemand qui aurait prodigué quelques conseils à Lewis Hamilton avant son arrivée au sein de la Scuderia. En effet, selon les informations du Corriere della Sera, le septuple champion du monde aurait appelé Vettel pour lui demander des informations sur Ferrari. Si les deux pilotes ont été adversaires pendant de longues années, ils n’entretiennent pas moins une bonne relation. De quoi donc aider Hamilton pour faciliter son adaptation chez Ferrari.

« Conduire une Ferrari pour la première fois ce matin a été l’une des plus belles sensations de ma vie »

Conseillé donc par Sebastian Vettel, Lewis Hamilton a pu préparer de la meilleure des manières son arrivée chez Ferrari. Et jusqu’à présent, tout semble se passer idéalement pour le Britannique. Après ses premiers tours au volant de sa nouvelle monoplace, Hamilton expliquait notamment : « J’ai eu la chance de vivre de nombreuses premières dans ma carrière, du premier test à la première course, en passant par le podium, la victoire et le championnat. Je ne savais donc pas combien de premières j’aurais encore à vivre, mais conduire une Ferrari pour la première fois ce matin a été l’une des plus belles sensations de ma vie. Lorsque j’ai démarré la voiture et franchi la porte du garage, j’ai eu le plus grand des sourires. Cela m’a rappelé la toute première fois que j’ai testé une voiture de Formule 1, c’était un moment tellement excitant et spécial, et me voilà, presque vingt ans plus tard, en train de ressentir à nouveau ces émotions ».