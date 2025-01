F1 - Ferrari-Hamilton : La nouvelle annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'évènement tant attendu en Formule 1. Un an après l'annonce de son arrivée chez Ferrari, Lewis Hamilton a fait ses grands débuts au volant de sa nouvelle place devant une foule de fans de la Scuderia qui s'était amassée tout autour du circuit de Fiorano à Maranello. Mais de façon plus générale, ce transfert arrange tout le monde, y compris Tyler Epp, président du Grand Prix de Miami, qui annonce déjà des retombées économiques importantes pour son évènement.

La signature de Lewis Hamilton chez Ferrari avait fait l'effet d'une bombe il y a un an et l'attente de le voir dans sa monoplace a suscité un engouement presque sans précédent dans l'histoire de la Formule 1. Il faut dire que l'un des plus grands pilotes de tous les temps s'est engagement avec l'écurie la plus mythique de l'histoire de la F1. C'est donc sans surprise que de nombreux curieux se sont massés autour du circuit de Fiorano pour apercevoir les premiers tours de roues du septuple champion du monde au volant d'une monoplace de la Scuderia. Mais l'engouement autour de ce transfert dépasse le simple cadre du sport. En effet, Tyler Epp, président du Grand Prix de Miami, assure que la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari a déjà eu des effets positifs sur son évènement. Et cela ne fait que commencer.

The first lap in a Ferrari is nothing short of amazing pic.twitter.com/Y5D3Q5O0F5 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 24, 2025

Le GP de Miami boosté par l'association Hamilton-Ferrari

« A ce stade, nous ne faisons que gratter la surface, mais je pense que nous l’avons tous vu d’un point de vue commercial l’année dernière lorsque cela a été annoncé. La présence de Lewis dans le sport - et pas seulement dans le sport, même en dehors du sport, juste en tant que personnalité et ambassadeur de la course automobile en général - est tout simplement très puissante et très significative, et son succès sur la piste est très admiré. Ensuite, vous prenez cela, et comme nous avons appris à connaître l’entreprise Ferrari assez bien - nous faisons des affaires avec eux en mai, et nous nous engageons avec eux assez fortement ici dans le sud de la Floride - c’est l’une des marques les plus uniques et les plus puissantes que nous ayons jamais eu à portée de main. C’est l’une des marques les plus uniques et les plus puissantes que nous ayons jamais eues entre les mains. Et donc, en réunissant ces deux éléments, alimentés par la puissance de la Formule 1 sur la scène mondiale, je pense que nous voyons tous ce qui pourrait être la réalité ici », révèle-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«La présence de Lewis dans le sport est tout simplement très puissante»

« Si nous regardons les choses honnêtement, nous avons constaté un intérêt constant pour notre course. Je vous dirais que nous sommes fiers de ce que nous avons construit. Je le dis souvent, mais je pense que le fait que Stefano et la Formule 1 nous permettent d’être Miami et que nous ne sommes pas simplement une autre course de Formule 1 sur un autre marché est vraiment important. Nous avons la possibilité de nous exprimer un peu et de faire les choses que nous faisons ici qui sont un peu différentes d’un autre marché, et je pense que notre fanbase réagit à cela. La chose la plus importante que nous voyons, c’est une croissance continue et régulière du marché dans lequel nous vivons. Le sud de la Floride continue d’être un bon marché pour nous, un marché qui se développe, qui s’engage. Le circuit tel qu’il est, qui nous permet d’avoir des événements de sports mécaniques supplémentaires tout au long de l’année, intégrés à notre calendrier de football et à notre calendrier de stades, y contribue. Nous constatons un engagement sous différentes formes, via les réseaux sociaux et certains de nos programmes d’adhésion, ce qui est différent et nous permet de déployer un peu nos ailes, d’impliquer la communauté locale et de nous assurer qu’elle fait partie de ce que nous montrons chaque année. Nous avons donc connu une croissance régulière, et nous continuons à la connaître. Et je sais que tout le monde veut que je dise, par exemple, ’le fan de F1 en nous, nous n’arrivons pas à comprendre, nous ne savons pas ce que nous faisons’. Ce n’est pas ce que nous voyons. Les données sont vraiment bonnes pour nous, mais elles sont tirées par le sud de la Floride, l’Amérique latine et le reste des États-Unis », ajoute Tyler Epp.