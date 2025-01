F1 : Alonso, l'énorme surprise

Arnaud De Kanel

En 2026, une nouvelle réglementation entrera en vigueur en Formule 1 et elle pourrait bien rebattre toutes les cartes. Fernando Alonso estime qu'il pourrait y avoir de très grosses surprises, notamment avec les écuries du fond de peloton. Le double champion du monde voit une équipe créer la sensation, à savoir Williams.

Les écarts se sont resserrés en 2024 entre Red Bull et ses concurrents. McLaren, Ferrari mais aussi Mercedes en ont profité pour signer quelques victoires et venir titiller l'hégémonie autrichienne incarnée par Max Verstappen. Cela devrait se poursuivre dans les années à venir, et notamment en 2026 où tout le monde repartira de zéro en raison de la nouvelle réglementation. Mais à qui cette dernière pourrait bien profiter ? Fernando Alonso a sa petite idée...

La surprise Williams en 2026 ?

S'il sait qu'Aston Martin sera scrutée de près, notamment à cause de l'arrivée d'Adrian Newey, Fernando Alonso n'exclu pas la possibilité d'une énorme surprise en 2026. Il verrait bien une écurie comme Williams tirer son épingle du jeu. « Si j’étais journaliste, ou si je regardais la Formule 1 chez moi devant la télé, je verrais surtout Williams comme une équipe avec laquelle il faudra compter. Il est donc tout à fait normal qu’Aston Martin soit perçue de la même manière. Mais nous sommes tous incroyablement enthousiastes ! », a déclaré le pilote espagnol dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Fernando Alonso estime également qu'Aston Martin pourrait décrocher un titre.

«Nous pourrions même remporter un championnat du monde»

« En 2026, bien sûr, nous aurons de nouveaux règlements et Adrian Newey rejoindra notre projet à partir d’avril de cette année. Nous devrions donc nous réjouir d’une bonne année, au cours de laquelle nous pourrions même remporter un championnat du monde. Ce sont de grands mots, mais les attentes sont élevées. Je sais aussi qu’elles le seront, car la date de la pré-saison 2026 et la présentation de cette voiture se rapprochent de plus en plus. Les nouvelles réglementations, Adrian Newey, Fernando Alonso... Je sais déjà quelles questions vous allez me poser ! Pouvons-nous rêver d’un championnat. Je me poserais également cette question en tant qu’observateur extérieur, si je voyais Newey changer d’équipe », a confié Alonso.