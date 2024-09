Real Madrid : «Vinicius est très en colère» à cause de Mbappé !

Pierrick Levallet

Le début de saison du Real Madrid est entaché par certaines polémiques. Vinicius Jr a notamment été ciblé par les critiques après ses commentaires au sujet de l’Espagne. De plus, l’international brésilien a fait l’objet de certaines rumeurs au sujet de sa relation avec Kylian Mbappé. Des bruits ont couru comme quoi les deux stars du Real Madrid ne s'entendaient pas si bien que ça. L’entourage de Vinicius Jr en a donc eu assez et est sorti du silence.

«Beaucoup de fake news ont été créées, comme il le dit»

« Les personnes de confiance de Vinicius me disent qu'il en a assez. Il y a trop de bruit, et ils pensent qu'on parle trop de lui et qu'il y a une campagne, surtout ici, suite à sa présentation de l'Espagne comme un pays raciste et à propos duquel beaucoup de fake news ont été créées, comme il le dit » a d’abord expliqué Toño García, journaliste pour la Cadena Ser.

«Vinicius n'est pas heureux en Espagne»

« Par exemple, l'affaire Mbappé. Vinicius est très en colère parce qu'il n'a pas de mauvaises relations avec Mbappé. Son entourage dit qu'ils se comprennent parfaitement et qu'ils font même la fête ensemble. La vérité, c'est qu'il faut changer les choses parce que Vinicius n'est pas heureux en Espagne » a ensuite ajouté Toño García. Le message est passé. Reste maintenant à voir si le Real Madrid saura faire le nécessaire pour estomper le malaise avec Vinicius Jr. En attendant, l'international brésilien est au coeur d'une polémique qui risque de perturber le vestiaire merengue. À suivre...