OM - Rabiot : De Zerbi prépare une révolution pour deux cadres

Avec l’arrivée d’Adrien Rabiot, officialisée ce mardi, Roberto De Zerbi va bénéficier d’un renfort de poids au milieu de terrain. Deux cadres risquent en revanche d'en faire les frais, Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier, qui devraient être amenés à reculer d’un cran et évoluer à d’autres postes, en défense.

C’est désormais officiel, Adrien Rabiot est un joueur de l’OM. Ce mardi, le club marseillais a officialisé la signature de l’international français (48 sélections), qui s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en juin 2026. Une solution de plus pour Roberto De Zerbi, mais qui va provoquer du changement dans la hiérarchie au milieu de terrain.

Kondogbia pourrait reculer d’un cran

Hormis lors de la première journée à Brest (1-5), Geoffrey Kondogbia a été titulaire lors de toutes les rencontres de l’OM depuis le début de la saison, lui qui était annoncé sur le départ et a finalement réussi à convaincre Roberto De Zerbi. Une fois qu’il sera à 100% physiquement, Adrien Rabiot devrait logiquement être associé à Pierre-Emile Hojbjerg et comme indiqué par RMC Sport, l’international centrafricain (16 sélections) devrait être amené à évoluer un cran plus bas. Il lui a d’ailleurs été demandé plusieurs fois de venir renforcer l’axe de la défense sur certaines phases de jeu.

Rongier condamné évoluer en tant qu'arrière droit

À peine revenu de blessure après avoir été éloigné des terrains pendant huit mois, Valentin Rongier va lui aussi faire les frais de l’arrivée d’Adrien Rabiot. Samedi, lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-0), le milieu de terrain âgé de 29 ans a été aligné dans le couloir droit de la défense de l’OM. Un poste auquel il a déjà évolué plusieurs fois sous les ordres de Jorge Sampaoli et selon RMC Sport, Roberto De Zerbi a suivi avec attention ses performances avec le technicien argentin. Utiliser Valentin Rongier à ce poste est une option dans l’esprit de l’entraîneur de l’OM.