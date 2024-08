F1 - Mercato : Alpine tente un coup de folie avec un ancien de Red Bull !

Arnaud De Kanel

Considéré comme un «génie» dans le paddock, Adrian Newey, à l'origine de la conception des monoplaces triomphantes de Max Verstappen ces trois dernières années, a pris la décision de quitter Red Bull. Et alors qu'il ne s'est encore officiellement engagé nulle part, Alpine lui aurait fait une proposition.

Les tensions se sont multipliées chez Red Bull depuis le début de la saison, au point de forcer Adrian Newey à prendre la décision de mettre fin à son aventure à Milton Keynes. Pourtant, le génial ingénieur britannique, le plus grand de tous les temps pour certains, enchainait les succès avec l'écurie autrichienne. C'est l'un des nombreux hommes à l'origine du succès de Max Verstappen. En attendant de trouver le remplaçant d'Esteban Ocon, Alpine serait passée à l'action pour signer le maitre des ingénieurs.

Alpine plutôt qu'Aston Martin

Depuis l'annonce de son départ de Red Bull, Adrian Newey a notamment été lié à Ferrari. Mais ces dernières semaines, la rumeur la plus insistante le guide vers Aston Martin où Lawrence Stroll lui proposerait 100M€ sur quatre ans. Or, rien n'a été officialisé pour le moment et l'audacieux Flavio Briatore, nouveau conseiller exécutif d’Alpine, aurait lancé une offensive.

Newey étudierait la proposition d'Alpine

« Une source interne a révélé que le PDG de Renault, Luca de Meo, et son nouveau ’pompier’ Briatore ont contacté le génie britannique et lui ont littéralement promis la lune pour que le génie de l’aérodynamique rejoigne la filiale sportive de Renault et la remette sur la voie du succès. Outre l’aspect financier, Briatore garantit à Newey une liberté de décision dans tous les domaines. Selon des sources proches du dossier, il serait en train d’étudier l’offre et n’aurait pas encore signé avec Aston Martin », indique Ralf Bach pour Auto Bild. Alpine réaliserait un énorme coup en s'offrant les services d'Adrian Newey.