F1 : C'est l'hécatombe chez Red Bull, Max Verstappen réagit !

Arnaud De Kanel

Sur ses terres, à Zandvoort, Max Verstappen entend vient renouer avec la victoire en Formule 1, lui qui n'a plus gagné depuis quatre courses. Il faut dire que le Néerlandais doit composer avec une actualité très agité depuis le début de la saison. Les tensions sont nombreuses chez Red Bull et les départs s'enchainent. Pas de quoi inquiéter le triple champion du monde.

Max Verstappen vise la passe de 4 ce week-end. Vainqueur des trois dernières éditions du GP des Pays-Bas, le Néerlandais arrive chez lui avec moins de certitudes que les saisons précédentes. Il n'a plus gagné depuis le GP d'Espagne et son écurie, Red Bull, a connu une trêve estivale agitée. Alors que le départ d'Adrian Newey avait déjà été annoncé avant la pause, celui de Jonathan Wheatley, directeur sportif de longue date, a été officialisé. Dans un contexte de tensions suite aux accusations visant Christian Horner, la situation pourrait être difficile à vivre pour certains pilotes. Pas pour l'imperturbable Max Verstappen.

«Je ne m’en inquiète pas trop»

« Nous nous concentrons simplement sur les performances en piste. Bien sûr, certaines personnes sont parties, d’autres ont rejoint l’équipe, certaines sont annoncées, d’autres non. Je pense que c’est la vie en Formule 1, surtout quand on a eu beaucoup de succès. Il est normal que d’autres équipes essaient de voler des gens. Ce n’est pas nouveau en Formule 1 de toute façon. Je ne m’en inquiète pas trop. Nous devons juste rester concentrés et nous assurer que nous avons les bonnes personnes au bon endroit », a assuré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le départ de Jonathan Wheatley n'aura aucune incidence sur sa relation avec le Britannique.

«Il manquera à l’équipe»

« J’ai une excellente relation avec Jonathan et ce sera toujours comme ça. Quoi qu’il en soit, il passera dans une autre équipe. Mais c’est une opportunité différente pour lui et aussi un rôle différent. Et oui, parfois, bien sûr, c’est aussi bien d’avoir un nouveau défi, n’est-ce pas ? Il n’y a donc pas de rancune ou quoi que ce soit. Je suis content pour lui. Il a cette opportunité. Bien sûr, il manquera à l’équipe. Mais en tant qu’équipe, il faut aussi regarder vers l’avenir et aller de l’avant. Nous devons encore voir comment nous allons remplir tous les rôles que Jonathan occupe actuellement. Mais je suis également heureux pour lui. Cela va dans les deux sens. Et l’équipe est bien sûr également très reconnaissante pour ce qu’il a accompli », a ajouté Max Verstappen.