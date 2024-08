F1 : Nouveau renfort chez Alpine, Ocon valide

Arnaud De Kanel

Esteban Ocon quittera Alpine à l'issue de la saison puisqu'il s'est engagé avec Haas. Mais pour ses six derniers mois avec l'écurie tricolore, il travaillera avec un nouveau directeur. En effet, Oliver Oakes a été nommé Team Principal en remplacement de Bruno Famin. Le Français valide la venue du Britannique.

En constante révolution depuis plus d'un an, Alpine a connu un nouveau changement. Alors que Bruno Famin avait confirmé son départ à l'issue du Grand Prix de Spa, c'est Oliver Oakes qui a été nommé pour prendre les rênes de l'écurie française. Esteban Ocon ne va pas le côtoyer longtemps puisqu'il rejoindra Haas en 2025, mais il estime que c'est un bon renfort pour Alpine.

«C’est quelqu’un qui connaît très bien les pilotes»

« Oui, c’est une nouvelle assez soudaine. Je crois que tout s’est passé assez rapidement, mais évidemment ces décisions de haut niveau… nous, en tant que pilotes et comme beaucoup de membres de l’équipe, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses. Mais oui, Oliver est quelqu’un que j’ai rencontré il y a quelque temps maintenant. Il s’occupait d’un jeune dont je m’occupais également. Nous en avons donc beaucoup parlé. C’est quelqu’un qui connaît très bien les pilotes. Il a lui-même été pilote. Et il a beaucoup d’expérience, évidemment, dans le sport automobile. Je lui souhaite bonne chance. Et évidemment, nous allons travailler ensemble pour le reste de l’année », a déclaré Esteban Ocon dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le Français est confiant pour Oliver Oakes.

«Je suis certain qu’il trouvera vite sa voie»

« Il va avoir beaucoup de travail, c’est certain. Il n’est pas facile de prendre la tête d’une équipe en milieu de saison, mais c’est quelqu’un avec le calibre fait pour ça. Je suis certain qu’il trouvera vite sa voie », a ajouté Esteban Ocon. Le natif d'Evreux effectuera ses premiers tours de piste sous la direction de son nouveau directeur d'écurie ce vendredi à Zandvoort.