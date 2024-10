F1 : Hamilton, Alonso... Red Bull se lâche sur Verstappen !

Pierrick Levallet

Arrivé en F1 en 2015, Max Verstappen n’a connu qu’un seul environnement dans sa carrière. D’abord chez Toro Rosso, sous pavillon Red Bull, le Néerlandais a ensuite été promu au sein de l’écurie autrichienne. Mais chez Red Bull, on est néanmoins conscient que le pilote de 27 ans ne risque pas d’avoir une aussi bonne longévité que Lewis Hamilton ou Fernando Alonso.

Arrivé très tôt en F1, Max Verstappen n’a connu que Red Bull dans sa carrière. Le Néerlandais a fait ses débuts chez Toro Rosso, qui appartient au groupe de l’écurie autrichienne, avant de rejoindre l’équipe mère dès 2016. Le pilote de 27 ans a fini par rafler trois titres de champion du monde, et un quatrième pourrait arriver à l’issue de la saison 2024. Toutefois, Red Bull semble conscient que Max Verstappen n’aura sans doute pas une aussi belle longévité que Lewis Hamilton ou Fernando Alonso.

F1 : Calvaire pour Red Bull, le clan Verstappen «frustré» ? https://t.co/Y3BMyMpVSq pic.twitter.com/GAQqtKiyPH — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

«Il veut un environnement dans lequel il se sente à l’aise»

« Max n’est pas comme Alonso ou Hamilton. Ils conduisent aussi longtemps que leur condition physique leur permet de participer. Et oui, Max est très intéressé par la victoire. Mais qu’il remporte quatre, cinq ou six championnats du monde, ce n’est pas ce qui compte pour lui. Il veut profiter de son sport et être enthousiaste à son sujet. Il veut un environnement dans lequel il se sente à l’aise. C’est comme ça » a ainsi révélé Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull, dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Max Verstappen va tout plaquer ?

Pris dans une polémique avec la FIA depuis le Grand Prix de Singapour, Max Verstappen a d’ailleurs plusieurs fois menacé de quitter la F1 par le passé. « Je pense qu’il arrêtera si les choses s’enveniment. Parce qu’il est tout simplement indépendant. Il a déjà gagné assez d’argent et a toujours dit qu’il ne piloterait pas en Formule 1 pour toujours. Je ne l’exclurais donc pas » a notamment indiqué Ralf Schumacher récemment. Reste maintenant à voir si Max Verstappen réglera ses différends avec la FIA sans en venir à une telle décision.