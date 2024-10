Mercato : La future star du Real Madrid se fait désirer !

Thomas Bourseau

Trent Alexander-Arnold pourrait-il signer un contrat à la Kylian Mbappé ? Le capitaine de l’équipe de France a déposé ses valises au Real Madrid en tant qu’agent libre en juin dernier. Si la situation contractuelle de l’Anglais demeurait identique, le champion d’Europe pourrait réitérer cette expérience au terme de la saison. Toutefois, Alexander-Arnold prioriserait les discussions avec Liverpool.

Le Real Madrid a mené à bien le recrutement de Kylian Mbappé après des années de tentatives vaines qui se sont toujours soldées par des échecs. Le club merengue tient la nouvelle star de son projet, mais n’est pas rassasié. Après le capitaine de l’équipe de France, le10sport.com vous a révélé en exclusivité le mercredi 9 octobre que le champion d’Europe avait la ferme intention de mettre la main sur le nouveau roc défensif des Bleus en la personne de William Saliba.

Mercato - PSG : Incroyable, le Real Madrid fait capoter un transfert ! https://t.co/VApSwkFcJR pic.twitter.com/nfOqFDp99V — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Le Real Madrid a coché le nom d’Alexander-Arnold

De plus, le comité directeur du Real Madrid ciblerait un latéral droit dans l’optique de préparer la succession de Dani Carvajal, sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en juin 2026. Et maintenant ? Le dossier Trent Alexander-Arnold revient souvent sur la table du côté du Real Madrid si l’on en croit les informations circulant dans la presse espagnole. Par le biais d’une chronique via CaughtOffside, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance. Le Real Madrid suivrait attentivement l’évolution de la situation du latéral droit de Liverpool contractuellement lié au club de la Mersey jusqu’à la fin de la saison en cours.

Alexander-Arnold priorise Liverpool, mais...

Le natif de Liverpool, seul club qu’il n’ait jamais connu et où il a fait toutes ses classes, pourrait donc quitter son équipe de toujours pour rejoindre le Real Madrid et son compatriote anglais Jude Bellingham. D’après les informations de CaughtOffside, le journaliste Fabrizio Romano que Trent Alexander-Arnold écouterait le discours de la direction de Liverpool au sujet d’une éventuelle signature pour une prolongation de contrat. Les discussions tourneraient autour du projet sportif mis en place par Arne Slot, nouvel entraîneur des Reds. Quand bien même le Real Madrid se montre intéressé, Alexander-Arnold donnerait sa priorité aux échanges avec Liverpool. La course à la signature du latéral droit anglais s’anime de jour en jour...