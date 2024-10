PSG : Une signature fait halluciner Luis Enrique en privé

Axel Cornic

Arrivé pour devenir le nouveau patron de la défense du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar a chuté vertigineusement dans la hiérarchie de Luis Enrique. Il n’est en effet plus titulaire et a même vu les nouveaux arrivants Lucas Beraldo et Willian Pacho lui passer devant au cours des derniers mois.

Dès son arrivée au club en 2022, Luis Campos a tout de suite voulu recruter Milan Skriniar. A l’époque, le Slovaque était considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et s’approchait doucement mais surement de la fin de son contrat avec l’Inter. Il aurait d’ailleurs pu débarquer au PSG dès cet été 2022 contre une indemnité autour des 70M€, mais il est finalement arrivé libre un an après, s’attirant d’ailleurs les foudres de ses anciens supporters.

La descente aux enfers de Skriniar

Tout le monde saluait le coup de maitre de Campos à ce moment-là, mais la situation a radicalement changé pour Skriniar. Titulaire aux côtés de Marquinhos, il a perdu sa place au fil de la saison dernière et lors du dernier mercato estival il a même été poussé vers la sortie, sans succès. Réintégré depuis la fin du marché des transferts, il n’a disputé que deux petits matchs avec le PSG, cumulant au total 111 minutes de jeu.

Luis Enrique ne comprend pas

Plusieurs sources proches du club assurent que Luis Enrique ne serait pas su tout fan de l’ancien de l’Inter. Mais La Gazzetta dello Sport va un peu plus loin, expliquant que le coach du PSG ne comprendrait absolument pas comment sa direction a pu accorder un tel salaire (il gagne 11M€ par an à Paris) et promettre un rôle de leader à un joueur d’un tel niveau ! Une révélation qui laisse clairement entendre que la situation de Milan Skriniar n’est pas près de changer et un départ lors du mercato hivernal pourrait donc être l’unique solution au problème.