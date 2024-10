Paris FC : Anne Hidalgo va se venger sur le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC va prochainement se faire racheter par la famille Arnault et s’apprête ainsi à changer de dimension. Une révolution qui ne se fera pas, à terme, du côté du Stade Charléty où évolue actuellement l’autre club de la capitale. Alors que le PSG doit également gérer l’épineux dossier de son stade, Anne Hidalgo pourrait profiter de la situation.

Un changement majeur se dessine au Paris Football Club. En course pour la montée depuis plusieurs années et actuel leader de Ligue 2, l’autre club de la capitale va prochainement être vendu à la famille Arnault et Red Bull, avec des ambitions largement revues à la hausse. Rapidement, un sujet majeur arrivera sur la table des futurs boss du PFC, celui du stade. La formation parisienne évolue actuellement à Charléty qu’elle souhaite quitter depuis plusieurs années, un dossier dans lequel le PSG pourrait être impliqué.

« Je ne sais pas si Anne Hidalgo a ouvert le champagne mais elle n'était pas loin en tout cas »

Présent dans l’émission Apolline Matin ce jeudi, Daniel Riolo estime que la Maire de Paris va profiter de l’arrivée de la famille Arnault au PFC dans son conflit avec le PSG. « Tout le côté politique va être extrêmement intéressant. Quand Anne Hidalgo a appris la nouvelle, je ne sais pas si elle a ouvert le champagne mais elle n'était pas loin en tout cas, explique le journaliste de RMC. Parce qu'au moment où elle est dans un bras de fer avec le président du Paris Saint-Germain qui lui dit:'si tu ne me donnes pas ce que je veux, je m'en vais'. Et elle se dit que le PSG, il ne faut pas qu'il parte du Parc des Princes. Mais là, elle va pouvoir dire que si le PSG part, elle aura un nouveau copain prêt à reprendre le Parc des Princes. Peut-être que Nasser al-Khelaïfi va changer d'avis du coup. »

Le PSG et la mairie de Paris toujours en guerre

Les relations entre le PSG et la mairie de Paris sont toujours électriques sur la question du stade, l’état-major qatari souhaitant construire son propre stade après le refus d’Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes. La ville exclut dans le même temps l'idée de voir le PSG s’en aller, au point de vouloir saisir la justice administrative afin d’annuler la réservation de terrains en banlieue. Le futur rachat du PFC pourrait changer la donne.