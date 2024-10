«Le rêve absolu» : Le PSG interpellé pour Paul Pogba !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Suspendu quatre ans pour son contrôle positif à la déhydroépiandrostérone, Paul Pogba a finalement vu sa sanction réduite à 18 mois, lui permettant de retrouver les terrains dès mars 2025. Cela ne se fera sûrement pas avec la Juventus, qui ne semble plus compter sur lui. En revanche, certains espèrent le voir avec le PSG, à l’instar de Fabien Onteniente.

Après avoir vu sa suspension pour dopage passer de quatre ans à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport, Paul Pogba peut de nouveau se consacrer à sa carrière de football. N’entrant plus dans les plans de la Juventus, le milieu de 31 ans devrait être libre de rejoindre le club de son choix. Réalisateur du film "Quatre Zéros", dans lequel apparaît Pogba, Fabien Onteniente espère le voir au PSG.

OM - Pogba : L’offensive qui peut tout faire basculer ! https://t.co/TBYS6UrVap pic.twitter.com/bd6hkUenY2 — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

« Je serais pour qu'il vienne au PSG »

« Récemment, je l'ai eu. Je sais qu'il s'entraîne, qu'il est aux soins, et qu'il y a des clubs sur lui. Il est en forme. Et puis j'entendais des cris d'enfants derrière lui. Je pense qu'il s'est vachement recentré sur sa famille. Je pense que le mec a faim et moi, personnellement, je serais pour qu'il vienne au PSG. Ce serait le rêve absolu », estime le réalisateur, invité de France Bleu.

« Pour Barcola, il délivrerait des beaux ballons ! »

« C'est un joueur que j'adore. Que je kiffe. Que je sur-kiffe, même, ajoute Fabien Onteniente. Et je trouve qu'en ce moment, le milieu au PSG, j'ai beau chercher avec des jumelles, je ne vois pas. Enfin je veux dire... C'est un mec qui a des grandes cannes, qui ratisse, qui a de la technique, qui est beau à voir et qui a un instinct de malade. Enfin je ne sais pas moi. Pour Barcola, il délivrerait des beaux ballons ! » Reste à voir si le PSG l’écoutera.