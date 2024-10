Pogba - OM : Un ancien du PSG scelle son avenir ?

Thomas Bourseau

Thiago Motta a été la plaque tournante de l’entrejeu du PSG à compter de l’hiver 2012 jusqu’à l’été 2018 et son départ à la retraite. Reconverti entraîneur, le coach italien qui officie à la Juventus depuis la dernière intersaison ne compterait pas sur les services de Paul Pogba en raison de son âge (31 ans). Le projet de Motta tournerait autour de jeunes joueurs et cette vision pourrait bien faire les affaires de l’OM.

Paul Pogba (31 ans) ne va pas effectuer en intégralité sa suspension de quatre ans pour dopage. Le Tribunal arbitral du Sport a réduit sa peine à 18 mois, signifiant qu’il pourra retrouver le chemin des terrains en 2025. Une aubaine pour l’OM ? C’est l’opération que Patrice Evra compte bien mener à bien.

Pogba à l’OM : Riolo lâche une annonce en direct ! https://t.co/NxyiF6ERXt pic.twitter.com/ovkcsruIx4 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve»

La semaine dernière, sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme, l’ex-coéquipier de Paul Pogba à la Juventus et en équipe de France a affirmé que l’entraîneur Thiago Motta n’en voudrait plus. « Je ne pense pas que Motta veuille de Paul. À 99%, je pense qu’on ne reverra pas Paul sous les couleurs de la Juve. Il faut tourner la page. C’est dur, il faut qu’il y ait un air nouveau car il a traversé des blessures et des difficultés comme l’affaire de dopage. Il a une dalle mais une dalle incroyable ! ».

«Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte»

Patrice Evra s’est brièvement attardé sur le mal-être de Paul Pogba, forcé à vivre sans football, en lui offrant un éventuel rebond à l’OM. « C’est un Pogba avec les crocs qui va revenir. Le foot lui manque énormément. Pour lui, regarder les matches, aussi ceux de l’équipe de France…, il était abattu. Intérieurement, il était brisé (…) Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte ».

Thiago Motta veut un effectif de jeunes joueurs à la Juventus

Et il semblerait que Patrice Evra ait vu juste concernant la situation de Paul Pogba à la Juventus. D’après les informations récoltées par Fabrizio Romano et divulguées par l’intermédiaire d’une rubrique sur CaughtOffside, Pogba et la Juve auraient pris la décision commune de mettre un terme à leur collaboration. La cause ? Thiago Motta, ex-joueur du PSG entre 2012 et 2018, est en train de bâtir un projet autour de jeunes joueurs. Paul Pogba et ses 31 années n’entrent pas dans les plans du coach de la Juventus. Une occasion en or donc pour l’Olympique de Marseille.