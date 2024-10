Gros coup dur au RC Lens, «l'un des moments les plus difficiles de ma carrière»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Martin Satriano n’aura pu disputer que quatre petits matchs avec le RC Lens cette saison, lui qui a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. « L'un des moments les plus difficiles » de sa carrière, comme l’a confié l’attaquant de 23 ans sur les réseaux sociaux.

Martin Satriano n’a même pas eu le temps d’inscrire son premier but sous les couleurs du RC Lens. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la rencontre face à l’OGC Nice (0-0), l’international uruguayen (1 sélection), prêté avec option d'achat par l'Inter Milan cet été, sera éloigné des terrains entre six et huit mois.

« Je me concentre déjà sur ma guérison afin de revenir plus fort que jamais »

« C'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière, mais je me concentre déjà sur ma guérison afin de revenir plus fort que jamais », a déclaré Martin Satriano dans une publication sur Instagram, lui qui a été opéré avec succès ce mercredi.

« Je vais surmonter cet obstacle »

« L'opération s'est très bien déroulée et je suis sûr que je vais surmonter cet obstacle et que de grandes choses se produiront à l'avenir. Je remercie ma famille, le RC Lens, mes coéquipiers, mes amis et tous ceux qui m'ont soutenu. À bientôt », a ajouté Martin Satriano.