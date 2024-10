Mercato : L’ASSE l’a sauvé de sa «dépression» !

Thomas Bourseau

Grand espoir du football français à ses débuts au Stade Rennais, Yann M’Vila était promis à Arsenal ou encore au FC Barcelone. Il fait cependant un choix surprenant en signant un contrat en or au Rubin Kazan. Une décision qui le plongea dans une profonde dépression dont il ne sortait que cinq ans plus tard grâce à l’ASSE.

Yann M’Vila (34 ans) était destiné à évoluer dans le gratin européen. Formé au Stade Rennais qui l’a mis sous le feu des projecteurs dès ses 18 ans chez les professionnels, l’ex-international français devait rejoindre Arsenal ou encore le FC Barcelone à son 23ème anniversaire à l’été 2013.

«J'étais dans ma chambre, à faire une dépression»

Finalement, après cinq saisons passées au Stade Rennais son club formateur, Yann M’Vila a surpris son monde en s’envolant pour la Russie. Au Rubin Kazan, le principal intéressé toucha rapidement le million d’euros, en deux mois plus précisément comme il l’a raconté à L’Équipe. « À ce moment-là, je touche 500 000 € nets par mois. En deux mois, j'avais le million. Mais j'étais dans ma chambre, à faire une dépression ».

«Il n'y a plus besoin d'avoir peur»

Parti en prêt à deux reprises à l’Inter Milan puis à Sunderland pendant ses cinq années de contrat au Rubin Kazan, Yann M’Vila retrouve la Ligue 1 et le sourire à l’ASSE. « On perd 3-0 là-bas (17 janvier 2018 contre Metz) et je prends énormément de plaisir. C'est là que je me suis dit : en fait, je suis capable. Il n'y a plus besoin d'avoir peur, et j'ai pu enchaîner ». a reconnu M’Vila en interview pour le quotidien sportif.