Mercato : «Amoureux» de son joueur, il recale l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Régulièrement touché par des blessures depuis son arrivée à Chelsea en 2022, Wesley Fofana a pensé à un départ lors du dernier mercato estival. Une opportunité tentée par l’OM et son conseiller sportif Mehdi Benatia, qui a contacté le défenseur de 23 ans cet été, mais Enzo Maresca, entraîneur des Blues, compte sur lui.

Wesley Fofana voit enfin le bout du tunnel. De retour en équipe de France lors de cette trêve internationale, le défenseur âgé de 23 ans n’a pas été épargné par les blessures depuis son transfert à Chelsea et a été éloigné des terrains toute la saison dernière. Comme indiqué par L’Équipe, l’international français (1 sélection), peu utilisé pendant la pré-saison, a pensé à un départ en prêt cet été.

Mercato - OM : «Difficile», il se lâche après son départ https://t.co/LOniPguKCV pic.twitter.com/mMwgupfEB5 — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Maresca « amoureux » de Fofana

Une situation dont a essayé de profiter l’OM. Mehdi Benatia a contacté Wesley Fofana, mais Chelsea, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, s’est opposé à son départ. Le nouvel entraîneur des Blues, Enzo Maresca, est un grand fan du joueur et compte sur lui. « Wesley est un joueur que j'aime vraiment, je suis amoureux de Wes parce qu'après une année d'absence, il se porte à merveille. Pour tous les joueurs du monde qui reviennent après un an d'absence, ce n'est pas facile… et il s'en sort très bien », déclarait récemment le technicien italien.

« Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille »

Au cours d’un entretien accordé à Free FOOT, Wesley Fofana avait confirmé avoir été contacté par Mehdi Benatia. La possibilité de rejoindre l’OM a été considérée par l’ancien de l’ASSE, qui est finalement resté à Chelsea, mais qui n’a pas fermé la porte à Marseille à l’avenir : « Je ne me suis jamais caché. C’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Après, on verra bien. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille et si ça se trouve toute ma carrière je pourrais la faire à Chelsea. Donc on verra bien. »