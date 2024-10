Succession de Mbappé : Luis Enrique a trouvé la solution au PSG ?

La rédaction

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C’est l’adage connu, mais qui ne s’applique pour le moment pas au PSG depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. D’ailleurs, la prédiction de Luis Enrique sur le réalisme du club pour cette saison se réalise puisque le Paris Saint-Germain marque plus de buts sans Mbappé. Que doit décider le PSG pour le poste d’attaquant ? C’est notre sondage du jour !

Avant la dernière sortie du PSG en Ligue 1 face au Toulouse FC en mai dernier (1-3), Luis Enrique commentait l’annonce officielle du départ de Kylian Mbappé survenue le 10 mai dernier. Assurant comprendre la décision du capitaine de l’équipe de France d’aller voir ailleurs, l’entraîneur espagnol avait pris le soin de faire une grande annonce aux supporters du Paris Saint-Germain pour l’après-Mbappé. « C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe ».

Après Mbappé, Barcola a une nouvelle mission au PSG https://t.co/uUzZNNbS9s pic.twitter.com/aMVcg31s8u — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Le PSG fait mieux que la saison dernière, Luis Enrique avait vu juste

Sans Kylian Mbappé, le PSG sera plus fort. C’était en effet le message que tenait Luis Enrique face à la presse. « Je suis convaincu que, peu importent les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine ». Et au terme de la 8ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a inscrit 25 buts depuis le coup d’envoi du championnat avec 10 buteurs différents. D’ailleurs, le champion de France pointe à la première place du classement avec 20 points. Et Luis Enrique a pour le moment vu juste puisqu’au même stade de la saison lors de l’exercice précédent, le PSG avait marqué 17 buts en ayant pris 15 points.

Barcola meilleur buteur de Ligue 1, le PSG pas perdu sans Mbappé

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de ne pas remplacer Kylian Mbappé, refusant d’effectuer un investissement monstre sur le marché des transferts pour un attaquant. Bradley Barcola a donc eu les clés de l’animation offensive et cela lui réussit pour le moment avec 7 buts en 8 matchs faisant de lui le meilleur buteur du championnat devant les 6 réalisations de Mason Greenwood à l’OM. Que doit donc faire le PSG ? Rester dans cette configuration ou aller recruter un nouvel élément offensif ?