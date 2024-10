Mercato : Le PSG va débloquer un transfert à 60M€ ?

Pierrick Levallet

Le prochain mercato estival promet encore d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale est toujours en quête du successeur de Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Le nom de Mohamed Salah a ainsi été évoqué à de nombreuses reprises ces derniers jours. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs débloquer un gros dossier avec la signature de l’international égyptien.

Le PSG devrait vivre un nouveau mercato agité l’été prochain. Le club de la capitale n’a pas réussi à combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid et pourrait ainsi corriger le tir en 2025. Les dirigeants parisiens seraient toujours en quête du successeur de la star de 25 ans sur le marché des transferts. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu songeraient à réaliser un très joli coup à 0€.

Le PSG suit Salah de très près

En effet, le PSG garderait un œil sur Mohamed Salah. Le contrat de l’international égyptien expire en juin prochain avec Liverpool. Et la tendance serait plutôt à un départ pour l’ailier de 32 ans, malgré la volonté des Reds de le prolonger. Le PSG suivrait donc très attentivement le dossier, et préparerait même une offre très alléchante pour convaincre Mohamed Salah. Le pensionnaire de la Ligue 1 souhaiterait notamment doubler le salaire de la superstar de Premier League, lui proposant une rémunération de 42M€ par an.

Liverpool a déjà identifié son successeur ?

De son côté, Liverpool craindrait un départ libre de Mohamed Salah à l’issue de la saison. Les Reds se seraient donc penchés sur la succession de l’Égyptien. Et comme le rapporte TeamTALK, le club anglais aurait des vues sur Leroy Sané. Le joueur du Bayern Munich est estimé à 60M€. Et la signature de Mohamed Salah, au PSG ou ailleurs, devrait débloquer Liverpool dans le dossier de l’international allemand. Reste maintenant à voir ce que l’ailier de 32 ans décidera de faire pour son avenir, et si Leroy Sané sera favorable à une arrivée à Liverpool. L’attaquant de 28 ans présente l’avantage de déjà connaître le championnat, puisqu’il a évolué à Manchester City il y a quelques années. À suivre...