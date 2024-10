Mercato : Un joueur «impressionnant» a débarqué au PSG !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG voulait à tout prix renforcer sa défense centrale, handicapée par de nombreuses blessures, dont celles de Presnel Kimpembe ou de Lucas Hernandez. Le choix parisien s’est finalement porté sur Willian Pacho, qui évoluait du côté de l’Eintracht Francfort. En peu de temps, le joueur de 23 ans a conquis tout son monde en se montrant très impressionnant.

Lors du mercato estival, le PSG s’est renforcé à tous les postes. Le club de la capitale devait notamment recruter en défense centrale, car plusieurs Parisiens sont blessés de longue date. C’est le cas de Presnel Kimpembe qui n’a pas joué un match officiel depuis plus d’un an, ou bien de Lucas Hernandez qui s’est blessé sérieusement en demi-finale de Ligue des champions, face au Borussia Dortmund.

Le choix du PSG s’est porté sur Pacho

Le PSG avait coché plusieurs noms sur sa liste de défenseurs centraux. Initialement, Luis Campos voulait à tout prix offrir Leny Yoro à Luis Enrique, mais finalement, le Français a préféré rejoindre Manchester United. Les dirigeants parisiens ont donc dû changer leur fusil d’épaule et c’est vers l’Allemagne que s’est tourné le club de la capitale. Paris a recruté Willian Pacho, qui évoluait du côté de l’Eintracht Francfort, contre un chèque de 40M€.

Pacho enchaîne les matches

Samedi soir, face à Strasbourg, Willian Pacho a encore une fois disputé les 90 minutes de la rencontre. Une sacrée performance pour le défenseur central, qui mercredi soir avait déjà fait 90 minutes avec l’Équateur contre l’Uruguay et qui n’était rentré à Paris que jeudi à la mi-journée, après un très long périple. Une capacité d’enchaînement qui impressionne, mais que le joueur avait déjà à Francfort, selon son ancien entraîneur au sein de la formation allemande, Dino Toppmöller, interrogé par L’Équipe. « S’il jouait un match avec l’Équateur et revenait le jeudi soir dans la ville, le samedi il pouvait jouer tranquillement en faisant un top match. C’était impressionnant, car en plus, il était à chaque fois très bon. C’est quelqu’un de très fiable. »