PSG : La presse espagnole annonce un renfort de poids pour Luis Enrique !

Ces derniers mois, le secteur défensif du PSG n'a pas été épargné par les blessures à commencer par celle de Presnel Kimpembe qui n'a plus joué depuis plus d'un an et demi. Mais ce n'est pas tout puisque Lucas Hernandez a été victime d'une rupture des ligaments croisés le 1er mai dernier, mais son retour pourrait arriver avant la fin de l'année. Un sacré renfort pour Luis Enrique.

Le secteur de jeu le plus impacté par les blessures au PSG est incontestablement la défense. Après Presnel Kimpembe, dont le retour est sans cesse repoussé, Lucas Hernandez s'est également gravement blessé en fin de saison dernière. Victime d'une rupture des ligaments croisés le 1er mai dernier lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, le champion du monde 2018 est toutefois sur le retour.

Lucas Hernandez de retour en fin d'année ?

En effet, L'EQUIPE assurait ces derniers jours que Lucas Hernandez reprendrait l'entraînement collectif d'ici la mi-novembre en vue d'un retour à la compétition avant la trêve hivernale. Autrement dit, l'ancien défenseur du Bayern Munich pourrait rejouer avant 2025.

Le cadeau de Noël de Luis Enrique ?

Et la presse espagnole confirme cette tendance ! SPORT assure même que ce sera un vrai cadeau de Noël pour Luis Enrique qui manque de solution dans ce secteur de jeu. Bien que Willian Pacho soit arrivé cet été pour occuper le poste d'axial gauche, seul Lucas Beraldo est en mesure d'assurer le rôle de doublure de l'Equatorien tout en compensant les absences de Nuno Mendes à gauche. Par conséquent, Lucas Hernandez sera un renfort précieux pour le PSG.