PSG - OM : Un gros défi attend Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Match particulier dans le cœur des supporters des deux équipes, cette rencontre pourrait également être déterminante au niveau du classement. Pour Daniel Riolo, Luis Enrique n’a pas le droit à l’erreur face au grand rival marseillais.

Le PSG est de retour. Après une belle victoire contre Strasbourg samedi (4-2), le club de la capitale reçoit le PSV Eindhoven ce mardi soir en Ligue des Champions, avant de se déplacer sur la pelouse de l’OM dimanche soir. Présent au micro de l’After Foot, Daniel Riolo s’est exprimé quant à ses attentes envers les hommes de Luis Enrique sur ces deux rencontres.

Après la déroute, le PSG annonce du lourd https://t.co/dZpZY627WN pic.twitter.com/nD8gRpwod5 — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

« Le PSG est supérieur au PSV Eindhoven et à l'OM »

« Sur le papier, en termes de technique, de moyens, de possibilités et de qualités d'ensemble, le PSG est supérieur au PSV Eindhoven et à l'OM. J'aimerais aussi qu'il y ait une forme d'avancée dans le fameux projet, que je commence à prendre un vrai gros plaisir quand je vois cette équipe jouer. En Ligue des champions, elle a affiché un visage très moyen. Il y a eu cette victoire contre Gérone (1-0), qui n'était pas terrible du tout. Il y a eu Arsenal (défaite 2-0) où tu as pris une petite gifle en termes de niveau et d'intensité », a lâché l’éditorialiste.

« Tu vas jouer une équipe de l'OM qui croit cette année - plus que toutes les dernières années -, que c'est possible de faire tomber le PSG »

« Le match de dimanche (contre Marseille) est extrêmement important pour les supporters. Tu vas jouer une équipe de l'OM qui croit cette année - plus que toutes les dernières années -, que c'est possible de faire tomber le PSG. Ce sont deux gros rendez-vous et deux matchs dans lesquels j'aimerais qu'on voit quelque chose en plus par rapport à ce que j'ai vu depuis le début de la saison. Une forme de progression nette, avérée que nous nous empresserons de reconnaître après la victoire contre le PSV Eindhoven, que j'attends », conclut Daniel Riolo.