Mercato : Le PSG envoie une offre de 100M€, il va signer

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG voulait à tout prix mettre la main sur un ailier de grande qualité pour remplacer Kylian Mbappé. D’après certaines sources, le club de la capitale avait même envoyé une offre de 100M€ à Naples pour Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier n’a finalement pas rejoint Paris et il devrait même prochainement prolonger au Napoli.

Mardi soir, face au PSV Eindhoven, le PSG n’a pas réussi à arracher plus qu’un match nul (1-1). Un résultat décevant pour le club de la capitale, qui n’a pas réussi à faire fructifier ses nombreuses occasions. Bradley Barcola, Kang-in Lee et Ousmane Dembélé qui formaient l’attaque parisienne ne se sont pas montrés assez précis. Il faut dire que depuis le départ de Kylian Mbappé, l’équipe de Luis Enrique manque d’un grand attaquant, d’autant plus que Gonçalo Ramos est blessé depuis le début de la saison, même s’il devrait prochainement faire son retour.

Le PSG a tenté le coup pour Kvaratskhelia

Pour combler la perte de Kylian Mbappé, le PSG voulait recruter un grand attaquant cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale pensait notamment à Khvicha Kvaratskhelia. Selon certaines sources, les dirigeants parisiens auraient même proposé 100M€ au Napoli, mais Aurelio De Laurentiis a fermé la porte. Finalement, aucun grand joueur n’est venu rejoindre le secteur offensif du champion de France, si ce n’est Désiré Doué, mais qui est encore un espoir.

Kvaratskhelia se rapproche d’une prolongation au Napoli

Khvicha Kvaratskhelia est donc encore à Naples et il pourrait y rester plus longtemps que prévu. D’après TEAMTALK, la priorité du Géorgien serait de prolonger son contrat en Italie. Toutefois, encore aucun accord n’aurait été trouvé entre le Napoli et l’attaquant. Des divergences existeraient encore sur la question du salaire. La formation de Serie A va devoir faire des folies pour garder son joueur, car sinon d’autres clubs pourraient lui offrir ce qu’il désire, comme le PSG par exemple.