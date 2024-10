Luis Enrique : L’incroyable sacrifice du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique ne devrait toutefois pas attendre l'issue de la saison afin de connaître le sort que lui réserve le PSG. Et pour cause, sa prolongation jusqu'en 2027 serait d'ores et déjà actée. Il faut dire que le club de la capitale a lancé un nouveau projet axé sur le futur avec la ferme volonté de miser sur la continuité. Quitte à sacrifier une ou deux saisons.

Libre de tout contrat après son départ de la sélection espagnole à l'issue de la Coupe du monde 2022, Luis Enrique s'est engagé avec le PSG durant l'été 2023 alors que Christophe Galtier sera resté en place qu'une seule saison. Mais la nomination de l'ancien entraîneur du FC Barcelone s'est surtout accompagnée d'une restructuration importante de l'effectif et du projet. Les stars sont ainsi toutes parties à l'image de Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et encore plus récemment Kylian Mbappé. Pour les remplacer, ce sont des jeunes joueurs prometteurs qui ont été recrutés. Il s'agit donc d'un projet basé sur le long terme et donc la continuité. C'est la raison pour laquelle Luis Enrique devrait étendre son bail jusqu'en 2027. Une décision prise de façon précoce par les dirigeants du PSG comme le souligne Laurent Perrin, journaliste du Parisien.

Luis Enrique sur le point de prolonger ?

« Le Qatar a changé de logiciel et de logique. Il se montre beaucoup moins impatient. L'an prochain, le club sera à l'équilibre financier. Ce n'est pas un détail. La politique sportive colle aux nouveaux impératifs budgétaires », assure-t-il dans un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien. Et le journaliste explique même que le Qatar est prêt à sacrifier une ou deux saisons pour que son projet soit une réussite sur le long terme.

«S'il faut sacrifier une ou deux saisons, cela ne posera pas de problème au Qatar»

« Les Qataris sont partis sur un projet longue durée avec Luis Enrique qui accompagnera l'évolution d'un effectif jeune à très haut potentiel. A terme, cela doit permettre de s'installer dans le Top 4 européen et de faire quelques bonnes affaires pendant le mercato. S'il faut sacrifier une ou deux saisons, cela ne posera pas de problème au Qatar », ajoute Laurent Perrin.