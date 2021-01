Rugby

Rugby : Laporte fait une grosse annonce pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 24 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

L'Arena de Nanterre, le stade du Racing 92, n'accueillera pas le Tournoi des VI Nations selon Bernard Laporte.

Le coronavirus a longtemps menacé la tenue du Tournoi des VI Nations, mais la compétition devrait bel et bien être maintenue. Pour autant, une question demeure. Où aura lieu le Tournoi des 6 Nations ? La compétition est censée débuter le 6 février prochain pour le XV de France face à l'Italie, mais les déplacements d'un pays à l'autre pourraient être abandonnés à cause de la pandémie. Plusieurs hypothèses sont à l'étude pour éviter les voyages à travers l'Europe, à commencer par le principe de la bulle qui, comme en NBA l'été dernier, verrait tous les joueurs rester enfermés dans la même ville pendant plusieurs semaines pour y jouer l'intégralité de la compétition. Reste à trouver qui sera susceptible de les accueillir, et selon Bernard Laporte, l'Arena de Nanterre ne devrait pas être la solution...

« Ça n'a jamais été étudié »