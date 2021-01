Rugby

Rugby - XV de France : Coronavirus, Six Nations... Cette nouvelle annonce de taille !

Publié le 18 janvier 2021 à 15h35 par A.D.

Sauf gros rebondissement à cause du coronavirus, le Tournoi des VI Nations devrait débuter le 6 février. Interrogé ce lundi, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a lâché toutes ses vérités sur l'organisation de la compétition et les protocoles sanitaires mis en place pour garantir la sécurité des acteurs.

Malgré le coronavirus et les sérieux dégâts qu'il engendre, le Tournoi des VI Nations devrait, sauf énorme retournement de situation, se tenir à partir du 6 février. Pour que les joueurs puissent jouer en toute sécurité, un protocole très stricte va être mis en place durant la compétition. Invité du Talk-Le Figaro ce lundi, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, s'est prononcé en détail sur ce protocole et a affirmé son intention de voir le Tournoi des VI Nations se dérouler en temps et en heure.

«Tout le monde a envie, moi la première, que ça se tienne»