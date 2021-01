Rugby

Rugby : Le Tournoi des 6 Nations 2021 menacé ? La réponse !

Publié le 14 janvier 2021 à 9h35 par A.C.

Les organisateurs du Tournoi des 6 Nations se sont exprimés au sujet de la tenue de la compétition continentale, qui doit débuter le 6 février prochain.

On pensait tout danger derrière nous, mais la crise sanitaire semble loin d’être terminée. Ainsi, la décision a été prise de reporter le Tournoi des 6 Nations féminin, ainsi que celui de U20. « Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la hâte et nous sommes convaincus que, dans une fenêtre ultérieure, nous serons en meilleure position pour organiser deux Tournois fantastiques » a expliqué ce mercredi Ben Morel, le directeur général du Six Nations. Les inquiétudes autour de Tournoi masculin ont ainsi commencé à grandir, même si la Ministre française des Sports a rassuré, au moins pour le match d’ouverture face à l’Italie, le 6 février prochain. « On maintient le premier match » a assuré Roxana Maracineanu. « En revanche, contre l'Irlande et l'Angleterre, il faut absolument qu'on obtienne les garanties nécessaires ».

« Les plans pour organiser le Tournoi masculin restent comme prévu »