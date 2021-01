Rugby

Rugby - Top 14 : Grosse sanction pour l’entraîneur du RC Toulon après son clash !

Publié le 8 janvier 2021 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 8 janvier 2021 à 13h40

L’entraîneur du RC Toulon, Patrice Collazo, a écopé mercredi d'un blâme et d'une amende de 2000€ avec sursis après s’en être pris verbalement à Franck Azéma.

Au cours de la rencontre en le RC Toulon et Clermont, le 27 décembre dernier (27-9), le manager toulonnais Patrice Collazo s’était montré très virulent envers son homologue clermontois, Franck Azéma, n’hésitant pas à l’insulter : « Oh Franck, fermes-la! Ta g***** maintenant! Non mais arrête, tu me gonfles », avait notamment lâché Collazo. Un clash qui avait beaucoup fait réagir, et l’entraîneur du RC Toulon a donc été mis à l’amende.

2000€ d’amende et un blâme