Rugby : Antoine Dupont dresse le bilan de son année 2020

Publié le 1 janvier 2021 à 19h35 par A.C.

Antoine Dupont, demi-de-mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, est revenu sur l’année qui vient de s’écouler.

Si certains avaient des doutes au sujet d’Antoine Dupont, ils ont été totalement balayés en cette année 2020. Déjà considéré comme l’un des plus grands talents au poste de numéro 9, il a tout simplement explosé et désormais certains le placent déjà parmi les meilleurs joueurs au monde. Faute de COVID-19, il n’a pas pu tenter de remporter un deuxième Bouclier de Brennus consécutif avec le Stade Toulousain, mais il a crevé l’écran avec le XV de France. Ses prestations lors du Tournoi de 6 Nations ont fait le tour de la planète et lors de l’Autumn Nations Cup, il a une nouvelle fois fait l’unanimité.

« Sportivement, 2020 a été une année plus que positive »