Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont lance déjà un avertissement aux All Blacks !

Publié le 31 décembre 2020 à 22h35 par T.M.

Avant de s’affronter en Coupe du monde, le XV de France et la Nouvelle-Zélande se retrouveront en novembre prochain. Avant ce rendez-vous, Antoine Dupont a fait passer un message fort.

Sous les ordres de Fabien Galthié, le XV de France est revenu parmi les meilleures équipes de rugby. Cela est donc de bon augure avant la Coupe du monde 2023 qui se déroulera d’ailleurs dans l’Hexagone. Et pour ce grand rendez-vous, les Bleus auront d’ailleurs un gros choc d’entrée face à la Nouvelle-Zélande. Tenant déjà tête aux meilleures nations européennes, le XV de France peut-il rivaliser avec les All Blacks et les meilleures nations du Sud ? On devrait avoir un premier élément de réponse en 2021. En effet, la bande à Fabien Galthié aura notamment une tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie.

« Il nous tarde de les rencontrer »