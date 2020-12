Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié est heureux d'affronter la Nouvelle-Zélande !

Publié le 19 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Lors de la prochaine Coupe du Monde du rugby, qui sera organisée en France en 2023, le XV de France devra se frotter d’entrée aux All-Blacks. Mais cela n’a pas l’air d'inquiéter Fabien Galthié.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 a été effectué et les poules sont maintenant connues. La France figure dans le groupe A en compagnie de l’Italie, de deux qualifiés à déterminer, et de… la Nouvelle-Zélande. Pour leur premier match, les Bleus de Fabien Galthié devront donc lutter avec la première nation mondiale, All Blacks. Si Antoine Dupont, Charles Ollivon ou Romain Ntamack ont déjà affiché leur joie d’affronter la meilleure équipe du monde, Fabien Galthié a aussi confié une petite analyse.

« Fabien Galthié m’a immédiatement remercié d’avoir tiré la Nouvelle-Zélande »