Rugby - XV de France : Antoine Dupont s’enflamme pour le choc contre les All-Blacks !

Publié le 14 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Les matchs du premier tour de la prochaine coupe du monde de rugby sont connus. La France devra se frotter aux All-Blacks d’entrée. Antoine Dupont se réjouit d’une telle affiche.

L’histoire entre le XV de France et les All-Blacks est intimement liée à la Coupe du Monde. Les deux formations se retrouveront au Stade de France pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde 2023. Même si les Néo-zélandais sont toujours une référence, le XV de France devra être sûr de sa force. Alors que les Blacks sont plusieurs fois tombés contre les Bleus , l’équipe de Fabien Galthié semble maintenant taillée pour soulever des sommets. Élu meilleur joueur du dernier Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est, lui, impatient d’y être.

« C’est toujours un challenge excitant de jouer la Nouvelle-Zélande »