Rugby - XV de France : Galthié s’enflamme à l’idée d’affronter les All Blacks !

Publié le 14 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Le tirage au sort des poules de la coupe du monde 2023 a rendu son verdict. Le XV de France retrouvera dès le premier tour la Nouvelle-Zélande, pour le plus grand plaisir de Fabien Galthié qui salive déjà à l’idée de jouer ce match.

Le XV de France sait désormais en partie de quoi sa Coupe du monde sera faite ! le tirage au sort, qui avait lieu ce lundi, a placé les hommes de Fabien Galthié dans la poule de l’Italie mais surtout de la Nouvelle-Zélande. Si les deux derniers adversaires des Bleus seront connus à l’issue des qualifications, la perspective d’affronter les All Blacks en dit déjà beaucoup. Après avoir démontré de belles promesses pour sa première année à la tête du XV de France, Fabien Galthié a semblé avoir hâte de se frotter aux tous meilleurs, dans des propos rapportés par Sport24 .

« Un moment très excitant pour nous »