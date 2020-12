Rugby

Rugby - XV de France : Boudjellal s’enflamme pour l’équipe de Fabien Galthié !

Publié le 10 décembre 2020 à 12h35 par T.M.

Malgré une excellente copie rendue face à l’Angleterre, le XV de France s’est incliné et n’a pas remporté l’Autumn Nations Cup. Malgré tout, Mourad Boudjellal a été impressionné par les Bleus.

Dimanche dernier, le XV de France avait un rendez-vous important, se frottant à l’Angleterre pour la finale de l’Autumn Nations Cup. Alors qu’on promettait le pire à ce qui s’apparentait à une équipe B alignée par Fabien Galthié, cela a été loin d’être le cas. En effet, la jeunesse tricolore a fait jeu égal avec les Anglais, les poussant même jusqu’aux prolongations. Finalement, le XV de France s’est incliné et de ce match, le résultat n’est pas retenu. En effet, tout le monde a été impressionné par le niveau de jeu affiché par les joueurs de Galthié. Cela a notamment été le cas de Mourad Boudjellal.

« On est au-dessus de tout le monde »