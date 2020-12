Rugby

Rugby - XV de France : L'incroyable sortie de Brice Dulin sur... Mike Tyson !

Publié le 6 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

À l’heure d’affronter l’Angleterre en finale de l’Autumn Nations Cup, l'arrière des Bleus, Brice Dulin, s’est dit prêt à relever d’autres défis.

Il sera le joueur le plus capé du XV de France sur la pelouse de Twickenham, ce dimanche. À 30 ans et 30 sélections, Brice Dulin n’avait plus été appelé depuis plusieurs années avant son match contre l’Italie. Si le XV de France a été remanié pour satisfaire aux exigences de la fédération et de la ligue, Fabien Galthié comptera sur le numéro 15 du Stade Rochelais pour amener toute son expérience à un jeune groupe. D’ailleurs, Brice Dulin ne devrait pas avoir peur des Anglais, lui qui s’est dit prêt à défier Mike Tyson.

« Mettre une gifle à Mike Tyson ? Ça serait classe »