Rugby - XV de France : Galthié affiche des grandes ambitions !

Publié le 29 novembre 2020 à 19h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de son projet à la tête du XV de France.

Après un bon Tournoi des 6 Nations un peu haché, les Bleus ont continué sur leur lancée lors de la toute nouvelle Autumn Nations Cup. Avec la large victoire face à l’Italie de ce samedi (36-5), le XV de France est en effet qualifié pour finale de la compétition. Ce sera l’Angleterre qui, à la différence de la France, pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs. On rappelle en effet que l’accord passé in extremis avec les clubs de Top 14 oblige Fabien Galthié à changer de joueur après trois feuilles de matchs.

« Notre objectif, c'est de redevenir une nation majeure »