Rugby - XV de France : Baptiste Serin se confie sur son rôle de capitaine

Publié le 29 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Largement victorieux de l’Italie ce samedi au stade de France, les nouveaux joueurs du XV de France ont montrés qu’ils avaient aussi de l’énergie à revendre. De quoi rendre fier le capitaine du soir, Baptiste Serin.

Les remplaçants du XV de France savent aussi faire le boulot. Après avoir remanié son effectif pour les derniers matches, Fabien Galthié a pu tout aussi bien apprécier le jeu développé par les Sekou Macalou, Brice Dulin et autre Gabin Villière. Large vainqueur de l’Italie (36-5), le XV de France est maintenant tourné vers l’Angleterre afin de remporter l’Autumn Nations Cup. Si Baptiste Serin va devoir céder son brassard de capitaine puisqu’il ne peut plus disputer de rencontres lors de cette tournée d’automne, le Toulonnais s’est montré fier d’avoir pu porter le XV de France à la victoire.

« J'ai essayé de répondre présent pour les nouveaux »