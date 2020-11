Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur pour l’Angleterre !

Publié le 29 novembre 2020 à 9h35 par T.M.

Après sa victoire face à l’Italie ce samedi, le XV de France affrontera l’Angleterre dimanche prochain en finale de l’Autumn Nations Cup. Une rencontre évoquée par Fabien Galthié.

Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, le XV de France affiche un visage très séduisant. Cela s’est vérifié durant le Tournoi des VI Nations, que les Bleus n’ont pas remporté de peu, et cela continue lors de cette Autumn Nations Cup. Ce samedi, l’équipe de France s’est d’ailleurs imposée face à l’Italie (36-5). De quoi permettre aux joueurs de Galthié de se hisser en finale de cette compétition. Ainsi, dimanche prochain, le XV de France se frottera à l’Angleterre pour espérer soulever le trophée. A quoi faut-il alors s’attendre ? Le sélectionneur des Bleus a évoqué la question.

« C’est sans doute la meilleure équipe du monde actuellement »