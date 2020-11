Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié justifie son choix fort avant l'Italie !

Publié le 27 novembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Ce samedi 28 novembre, le XV de France défiera l’Italie au Stade de France pour son 3e match de l’Automne Nations Cup. Fabien Galthié a procédé à une revue d’effectif avant la rencontre et à confié le brassard de capitaine à Baptiste Serin.

Cela avait été convenu entre la fédération et la ligue, les internationaux ne disputeront pas plus de trois matches sur cette tournée d’automne. Après le Pays de Galles, l’Irlande et l’Écosse, exit donc les Antoine Dupont, Grégory Alldritt et autre Charles Ollivon. Ce dernier a pris le temps de remettre son brassard de capitaine à Baptiste Serin avant de partir. Le demi de mêlée de Toulon sera en charge de mener le XV de France contre l’Italie ce samedi. Si la rencontre débutera par un hommage à Christophe Dominici, Baptiste Serin pourra compter sur le soutien de son sélectionneur.

« Il est serein, il a envie d'être à la tête de cette équipe »