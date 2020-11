Rugby

Rugby : Sébastien Chabal rend un hommage poignant à Christophe Dominici

Publié le 26 novembre 2020 à 13h35 par H.K.

Sous le choc après l’annonce du décès tragique de Christophe Dominici, le monde du Rugby rend hommage à ce grand homme du XV de France. Et Sébastien Chabal a tenu à lui rendre un vibrant hommage…

Le monde du Rugby est en deuil. Ce mardi 24 novembre, Christophe Dominici est tragiquement décédé à l’âge de 48 ans. Si les circonstances de sa mort restent encore floues, de nombreux acteurs du ballon ovale ont tenu à lui rendre hommage, lui qui a marqué de son empreinte le XV de France et le Rugby français dans sa globalité. Et Sébastien Chabal est revenu avec émotion sur la perte de Dominici…

«Je suis un peu ému, sous le choc»