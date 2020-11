Rugby

Rugby : Jonny Wilkinson rend hommage à Christophe Dominici

Publié le 25 novembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Décédé ce mardi à l'âge de 48 ans, Christophe Dominici restera à jamais une légende du rugby admiré de tous. L'ancien international français a notamment reçu un bel hommage de la part de Jonny Wilkinson.

Véritable légende du rugby Français, Christophe Dominici s'est éteint ce mardi à l'âge de 48 ans après une chute d'une dizaine de mètres au parc Saint-Cloud selon les informations de l'AFP . L'homme auX 25 essais en Equipe de France était unanimement considéré comme une légende du rugby en France. S'il n'a jamais joué à l'étranger, sa popularité dépasse largement la frontière de l'hexagone, alors que les hommages se succèdent à travers le monde. Après les All Blacks et la sélection irlandaise, Jonny Wilkinson a à son tour tenu à rendre hommage à l'ancien ailier su XV de France et du Stade Français.

« Le monde du sport a perdu une véritable légende »

Véritable légende du rugby mondial et du XV de la Rose, Jonny Wilkinson a eu l'opportunité de croiser la route de Christophe Dominici à plusieurs reprises au cours de sa carrière internationale. Le champion du monde 2003 a tenu à rendre un bel hommage, en français, à l'ancien international français : « La mort de Christophe Dominici est terriblement triste. On pense à toute ses proches. Le monde du sport a perdu une véritable légende » a-t-il ainsi déclaré sur son compte Twitter.