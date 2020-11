Rugby

Rugby : Les mots forts de Michalak après le décès de Dominici…

Publié le 24 novembre 2020 à 20h35 par B.C.

Attristé par le décès de Christophe Dominici, Frédéric Michalak a rendu hommage à son ancien coéquipier en Bleu.

Le rugby tricolore et mondial est en deuil. Figure emblématique du XV de France entre 1998 et 2007, avec 65 sélections au compteur, Christophe Dominici a été retrouvé mort ce mardi au parc de Saint-Cloud à l’âge de 48 ans. La piste du suicide est évoquée pour l’ancien international, qui serait monté sur le toit d’un bâtiment désaffecté avant de sauter dans le vide d'après l' AFP . Un décès brutal qui a suscité une vive émotion au sein du rugby français, et en particulier chez ceux qui ont côtoyé Christophe Dominici à l’instar de Frédéric Michalak, ancien demi-d’ouverture des Bleus .

« Que de très bons souvenirs avec lui »