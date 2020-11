Rugby

Rugby - XV de France : Grégory Alldritt annonce la couleur avant l’Écosse !

Publié le 19 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Ce dimanche, le XV de France affrontera l’Écosse à Murrayfield lors de la deuxième journée de l’Autumn Nations Cup. Grégory Alldritt se souvient que les Écossais les avaient privés du dernier Tournoi des 6 Nations. La méfiance est de mise.

Seule l’Écosse avait su résister au XV de France. Sans cette défaite en Écosse en mars dernier (28-17), les Bleus de Fabien Galthié auraient remporté le Tournoi des 6 Nations 2020. Ils se sont finalement contenté d’une seconde place derrière l’Angleterre, mais iront, cette fois, à Murrayfield avec de nouvelles intentions. Après avoir été crédité d’une victoire sur tapis vert contre les Fidji (28-0) (la rencontre n’ayant pu avoir lieu à cause de nombreux cas positifs au Covid dans l’équipe fidjienne), le XV de France est bien décidé à remporter cette nouvelle compétition.

« Il faut que cette défaite soit bénéfique pour cette équipe »