Rugby

Rugby - XV de France : Un protégé de Galthié annonce la couleur à l’Ecosse !

Publié le 18 novembre 2020 à 9h35 par G.d.S.S.

Thomas Ramos, qui devrait débuter dimanche avec le XV de France contre l’Ecosse, affiche son sentiment de revanche par rapport à leur précédente opposition au tournoi des 6 nations.

Avec l’absence d’Anthony Bouthier qui est actuellement blessé, c’est l’arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos qui devrait débuter dimanche avec le XV de France contre l’Ecosse. Une rencontre importante pour les hommes de Fabien Galthié, d’autant que les Bleus avaient perdu face à cette formation (28-17) lors du Tournoi des 6 Nations. Et Thomas Ramos ne l’a pas oublié…

« On a tous en mémoire ce match »