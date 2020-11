Rugby

Rugby - XV de France : Thomas Ramos envoie un message fort à Fabien Galthié !

Publié le 17 novembre 2020 à 23h35 par A.D.

Alors qu'Anthony Bouthier est actuellement blessé, Thomas Ramos pourrait débuter face à l'Ecosse ce dimanche. Dans cette optique, le pensionnaire du Stade Toulousain se tient prêt à casser la baraque avec le XV de France.

Thomas Ramos pourrait profiter de l'absence d'Anthony Bouthier ce dimanche. Alors que son coéquipier en équipe de France est blessé, le pensionnaire du Stade Toulousain pourrait être titularisé par Fabien Galthié face à l'Ecosse. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Thomas Ramos a expliqué clairement qu'il était prêt à saisir sa chance.

«Je veux montrer que je peux jouer ce genre de matches»