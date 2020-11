Rugby

Rugby : Bernard Laporte tire la sonnette d’alarme pour le rugby français !

Publié le 12 novembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu’il vient d’être réélu à la tête de la FFR, Bernard Laporte doit faire face à la gestion de la crise du Coronavirus au sein des clubs de rugby.

Après une campagne des plus intense, ponctuée par de nombreuses passes d’armes verbales avec son adversaire, Florian Grill, Bernard Laporte a finalement été réélu à la tête de la Fédération Française de Rugby avec 51% des voix, en octobre dernier. Depuis, alors que le XV de France rayonne de nouveau sur le rugby mondial après sa 2e place lors du Tournoi de 6 Nations, Bernard Laporte doit, comme tous les présidents de fédérations, lutter contre le Covid-19 au sein de ses clubs.

« Je n’aimerais pas qu’il y ai une deuxième saison blanche consécutive »