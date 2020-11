Rugby

Rugby - XV de France : Raphaël Ibañez voit grand pour les Bleus !

Publié le 10 novembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Fort d’un Tournoi des VI Nations réussi, le XV de France se présentera en pleine confiance dimanche face aux Fidji. Ambitieux, Raphaël Ibañez souhaite voir ses troupes remporter un trophée prochainement.

Le Tournoi des VI Nations tout juste achevé, revoilà le XV de France engagé dans une nouvelle compétition, la Coupe d’automne des Nations. Les Bleus défieront les Fidji dimanche, avec à quelques exceptions près, le même groupe que celui qui a défait le Pays de Galles et l’Irlande lors de ces deux derniers matchs. Une sélection jeune, joueuse, ambitieuse, qui semble à même de viser les sommets du rugby mondial. Mais surtout menées d’une main de maître par le tandem Fabien Galthié – Raphaël Ibañez, à l’origine d’une révolution au sein de l’effectif dès leur prise de fonction.

« Nous avons les moyens de partir à l’assaut d’un titre »