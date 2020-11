Rugby

Rugby : Le coup de gueule du président du Stade Toulousain !

Publié le 5 novembre 2020 à 20h35 par A.C.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, est persuadé que des changements sont nécessaires pour le bien du rugby français.

Certains diront que cette crise du COVID-19 n’a fait que mettre en évidence les besoins du rugby français. Voilà des années déjà, que les clubs se plaignent des doublons en période internationale et que les joueurs pestent contre les calendriers surchargés. Le choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français de la dernière journée de Top 14 (48-14), en est l’exemple parfait. Le club toulousain, qui fournit un grand nombre de joueurs au XV de France, a en effet envoyé une équipe très jeune et inexpérimentée à Paris et désormais, le changement semble obligatoire.

« Si l'on regarde à côté de nous, on voit que les Anglais ont trouvé leur équilibre »