Rugby

Rugby - Grisoli : «Tous ceux qui ont eu des symptômes doivent voir un médecin avant de reprendre le sport»

Publié le 30 octobre 2020 à 13h47 par La rédaction

Ancien médecin de Toulon et du XV de France, Jean-Baptiste Grisoli s’exprime au micro de « 36 Chandelles », le podcast 100% rugby, pour transmettre ses recommandations dans cette période Covid si particulière.

Dans le milieu du rugby, il est le médecin le plus célèbre du circuit. Jean-Baptiste Grisoli, surnommé « Griso », a connu le Racing Club Toulonnais et le XV de France. Mais c’est le costume du médecin qu’il enfile pour s’exprimer au micro de « 36 Chandelles », le podcast proposé par GMF. Au micro de Clémentine Sarlat, il évoque notamment les attitudes préventives à adopter et un conseil très fort : la reprise du sport en douceur : « Tous ceux qui ont eu des symptômes, ou qui ont été cas contact, doivent voir un médecin quoiqu’il arrive. Même, je conseille à la population sportive en général d’aller voir son médecin avant de reprendre une activité. C’est lui, à l’interrogatoire et à l’examen, qui va décider. Et en fonction, il demandera un avis d’expert cardiaque ou au moins un électrocardiogramme avant de reprendre le sport en intensité. De toute façon, on doit être toujours sur une reprise progressive. Quand on sort d’une période de confinement, on a tous pris un peu de poids ou perdu du muscle. Nos tendons et nos articulations ne sont plus habitués à des contraintes. On l’a vu, en football américain, après un lock-down de deux mois et demi, il y a eu beaucoup de blessures à la reprise notamment au niveau des ruptures de tendon d’Achille. Il va falloir réveiller nos articulations, les remettre en charge progressivement. Il faut refaire, comme on le dit vulgairement, « la caisse », ce travail de fond. Ça prend du temps, c’est parfois long. C’est un cycle de 4 à 6 semaines. Parallèlement, il faut reprendre un travail de gainage, d’assouplissement, de réveil articulaire ».